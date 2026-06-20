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Haberler Voleybol Türkiye-Almanya | CANLI İZLE

Türkiye-Almanya | CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nde Almanya karşısında önemli bir sınava çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 19:22
Türkiye-Almanya | CANLI İZLE

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Ankara etabında 2'de 2 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4'te 4 hedefi yolunda Almanya'yı yenmek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Almanya karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da başladı. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

👉🏻TÜRKİYE-ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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