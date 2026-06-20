Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Ankara etabında 2'de 2 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4'te 4 hedefi yolunda Almanya'yı yenmek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-Almanya karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da başladı. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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