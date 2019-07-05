Aleksandar Kolarov kimdir? Kolarov hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve yaşamına dair tüm bilgiler...

Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Sırp yıldız Aleksandar Kolarov'un transferi için tüm pürüzleri giderdi. Peki Aleksandar Kolarov kimdir? İşte bilgiler...

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu.

22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.

Manchester City'de 7 yıl top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu.

2017-18 sezonu başında 5 milyon euro bonservisle Roma'ya giden Kolarov, İtalyan devinde oynadığı iki sezonda 96 maça çıktı, 12 gol atıp 15 asist yaptı.

Asıl pozisyonu sol bek olan Kolarov, fiziğiyle de dikkat çeken ve birçok mevkide forma giyebilen bir oyuncu.

1.87'lik boyuyla dikkat çeken Kolarov, sol bekin yanı sıra sol açık ve stoper bölgelerinde de oynayabiliyor. Çok hızlı bir oyuncu olmasa da fizik gücünü sahaya koyan Kolarov, rakip kanat oyuncularının korkulu rüyası haline geliyor.

Sol ayağını çok iyi kullanan Kolarov, uzaktan şutları ve frikikteki becerileriyle de bilinen bir isim.

NE YAPTI?

Uzun yıllardır futbola hizmet veren Kolarov, 2007'de U-21 Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Sırp Milli Takımı'nın bir parçasıydı. Finalde Hollanda'ya mağlup olan Sırbistan'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Kolarov, turnuvanın en iyi takımına da seçildi ve ardından onun için Lazio'nun kapıları açıldı.

Kolarov ayrıca 2010 Dünya Kupası'nda da Sırbistan formasını giydi ve o dönem savunmada Ivanovic, Vidic ve Subotic gibi yıldızlarla beraber oynadı. Sırbistan, 2010 Dünya Kupası'nda 3 puan toplayarak grubu son sırada tamamlamıştı.

Kulüp bazında 7 sezon Manchester City forması giyen Kolarov, İngiliz ekibiyle 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kolarov City formasıyla Premier Lig şampiyonluklarının dışında 1 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 1 Community Shield kazandı.

Tecrübeli futbolcu, Roma formasıyla kupa sevinci yaşayamadı.