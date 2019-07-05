Son dakika transfer haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır’ın transferi konusunda Fenerbahçe’yle anlaştıklarını söyledi. Yiğiner: “Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile 1.5 Milyon Euro’ya anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Altay ile de anlaşırsa transfer sonuçlanacak” dedi.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını kaydetti. Yiğiner: "Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile 1.5 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Altay ile de anlaşırsa transfer sonuçlanacak" dedi.
MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 14:18
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Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Son dakika transfer haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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