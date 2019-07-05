MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını kaydetti. Yiğiner: "Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile 1.5 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Altay ile de anlaşırsa transfer sonuçlanacak" dedi.

MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.