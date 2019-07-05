Son dakika transfer haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri Son dakika transfer haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

Son dakika haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner 'ın 'ye transferini açıkladı!

Son dakika transfer haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

MKE Başkanı , genç kalecileri ’ın transferi konusunda ’yle anlaştıklarını söyledi. Yiğiner: “Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile 1.5 Milyon Euro’ya anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Altay ile de anlaşırsa   sonuçlanacak” dedi.

MKE Başkanı , genç kalecileri 'ın transferi konusunda 'yle anlaştıklarını kaydetti. Yiğiner: "Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile 1.5 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardık. Fenerbahçe, Altay ile de anlaşırsa sonuçlanacak" dedi.

olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Vedat Muriç'ten İstanbul'da transfer açıklaması

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 14:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi... Ankaragücü Başkanı Yiğiner Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN