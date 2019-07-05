HaberlerGaleriFenerbahçe'ye Comolli'den süper dinamo! Portekiz'in gözbebeği geliyor... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'ye Comolli'den süper dinamo! Portekiz'in gözbebeği geliyor... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe transferde durmuyor... Şampiyonluk kadrosu kurmak ve yeni sezonda taraftarının da gönlünü kazanmak için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde, transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin hediyesi olan Portekizli star, kiralık olarak Süper Lig'in yolunu tutuyor... İşte Fenerbahçe'deki süper yıldız transferin ayrıntıları...
5 Temmuz 2019 Cuma 11:52
Güncelleme: 05.07.2019 11:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de son dakika transfer operasyonuna start verildi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından gelecek sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe, Murat Sağlam'ın ardından Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini açıklamıştı.
Sarı lacivertliler bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues'in de transferinde sona yaklaşıyor...
Geçen sezon çok büyük sıkıntı yaşadığı orta alanı Emre Belözoğlu ile takviye eden Fenerbahçe'den bir flaş hamle daha geliyor.
Hız kesmeyen Kanarya'da orta sahaya da daha önce gündeme gelmeyen bir isim geliyor...