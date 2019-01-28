Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Nicolas Castillo kimdir?

Portekiz'in en önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe İslam Slimani ile yollarını ayırıp onun yerine Benfica'da oynayan Şilili golcü oyuncu Nicolas Castillo'yu transfer edeceği duyruldu. Futbolseverler de bu ismi araştırmaya başladı...

NICOLAS CASTILLO KİMDİR?

Nicolas Castillo, 14 Şubat 1993 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago'da dünyaya geldi. 1.77 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda oynamaktadır.

Futbol kariyerine CDUC takımında başlayan 25 yaşındaki Nicolas Castillo, Club Brugge, Mainz, Frosinone, UNAM Pumas ve Benfica formaları giydi. Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebildi ve skor üretemedi.