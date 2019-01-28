Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Nicolas Castillo kimdir?
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nin hedefindeki kimdir?

Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Nicolas Castillo kimdir?

Islam Slimani'nin gösterdiği performanstan mutlu olmayan , golcü transferi için harekete geçti ve adayını belirledi. Sarı lacivertliler, 'nın Şilili yıldızı 'yu listesine aldı. Futbolseverler de Nicolas Castillo hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki ? Oyuncuya dair tüm bilgiler haberimizde...

Portekiz'in en önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; İslam Slimani ile yollarını ayırıp onun yerine 'da oynayan Şilili golcü oyuncu 'yu edeceği duyruldu. Futbolseverler de bu ismi araştırmaya başladı...

NICOLAS CASTILLO KİMDİR?

Nicolas Castillo, 14 Şubat 1993 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago'da dünyaya geldi. 1.77 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda oynamaktadır.
kariyerine CDUC takımında başlayan 25 yaşındaki Nicolas Castillo, Club Brugge, Mainz, Frosinone, UNAM Pumas ve Benfica formaları giydi. Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebildi ve skor üretemedi.

  1. 28.1.2019 13:49
  2. Güncelleme: 28.1.2019 14:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Nicolas Castillo kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN