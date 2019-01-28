Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Nicolas Castillo kimdir?
Islam Slimani'nin gösterdiği performanstan mutlu olmayan Fenerbahçe, golcü transferi için harekete geçti ve adayını belirledi. Sarı lacivertliler, Benfica'nın Şilili yıldızı Nicolas Castillo'yu transfer listesine aldı. Futbolseverler de Nicolas Castillo hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki Nicolas Castillo kimdir? Oyuncuya dair tüm bilgiler haberimizde...
Portekiz'in en önemli gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe İslam Slimani ile yollarını ayırıp onun yerine Benfica'da oynayan Şilili golcü oyuncu Nicolas Castillo'yu transfer edeceği duyruldu. Futbolseverler de bu ismi araştırmaya başladı...
NICOLAS CASTILLO KİMDİR?
Nicolas Castillo, 14 Şubat 1993 tarihinde Şili'nin başkenti Santiago'da dünyaya geldi. 1.77 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda oynamaktadır.
Futbol kariyerine CDUC takımında başlayan 25 yaşındaki Nicolas Castillo, Club Brugge, Mainz, Frosinone, UNAM Pumas ve Benfica formaları giydi. Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta forma giyebildi ve skor üretemedi.
- 28.1.2019 13:49
- Güncelleme: 28.1.2019 14:06
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Nicolas Castillo kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.