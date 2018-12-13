Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Beko oldu!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Beko oldu!

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Beko oldu!

'nın yeni sponsoru Beko oldu.

'nın yeni sponsoru Beko oldu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Ülkemizde basketbol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla Avrupa'nın ve dünyanın sayılı markalarından biri olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız ile BEKO, sponsorluk anlaşması imzalıyor.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya markası BEKO ile kulübümüz arasında yapılacak bu heyecan verici iş birliği, 16 Aralık Pazar günü Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek buluşma ile kamuoyuna duyurulacak.

Başkanımız Ali Y. Koç ve yöneticilerimiz, Fenerbahçe Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradovic, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının katılımıyla gerçekleştireceğimiz basın toplantısı saat 11.15'te gerçekleştirilecektir.

Sponsorumuz BEKO'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor takımımıza Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Eurolegue'de sonsuz başarılar diliyoruz."

  1. 13.12.2018 18:14
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