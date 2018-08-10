Fenerbahçe Slimani ile anlaştı! Islam Slimani kimdir?
Fenerbahçe, Islam Slimani ile anlaştı. Cezayirli golcü 1 yıllığına kiralanıyor. Islam Slimani Türkiye'ye geliyor. Islam Slimani kimdir sorusunun yanıtı ve Islam Slimani golleri haberimizde...
Fenerbahçe, Leicester City'de forma giyen golcü futbolcu Islam Slimani ile anlaştı. Islam Slimani, 1 yıl kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek. Slimani'nin bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi ve yarın oynanacak olan Bursaspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.
EŞİ PAYLAŞTI
Slimani'nin eşi sosyal medya hesabından Türkiye'ye geldiklerini belirten bir paylaşım yaptı.
Islam Slimani'nin eşi bu görüntüyü paylaştı! Slimani, Türkiye'ye doğru yola çıktı https://t.co/GAb6MNg4y4 pic.twitter.com/7MdBHEAMMl— Fotomaç (@fotomac) 10 Ağustos 2018
ISLAM SLİMANI KİMDİR?
İslam Slimani 18 Haziran 1988 Cezayir doğumludur. Cezayir Milli Takımı'nın da forveti olan Slimani, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyiyor.
YILDIIZI SPORTİNG LİZBON'DA PARLADI
2008 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan İslam Slimani'nin Avrupa macerası 2013 yılının yazında Sportig Lizbon'a attığı imza ile başladı. Sporting Lizbon'da çıktığı 79 maçta 47 gole imza atan Slimani aynı zamanda 5 de asist yaptı. Sergilediği performansla Lizbon'un vazgeçilmezi olan Cezayirli futbolcu 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu ve takımın en pahalı oyuncusu olmuştu.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ FİZİK GÜCÜ
İslam Slimani'yi öne çıkaran en büyük özelliği yüksek fizik gücü ve son vuruşta bitirici özelliği olması. 1.88 boyu ile hava toplarında da hakim olan Slimani'nin tek dezavantajı ise teknik olarak yetersiz bulunması.
ISLAM SLIMANI GOLLERİ
- 10.8.2018 16:05
- Güncelleme: 10.8.2018 17:02
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
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Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
Yorum
Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
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Yusuf Yazıcı'ya Sociedad kancası
Toplam 5
Yorum
Carsibasili Bunlar gercekten manyak 10 milyon borc oducekler ya mahkeme kararini bekleneden satalim da para bulalim diyor da zarar edeceyinin bilmiyor
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