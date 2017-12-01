Ben Arfa'da Kocaman karar!
Ben Arfa’nın uzun zamandır maç yapmaması akıllarda soru işareti yaratıyor. Yönetimin kararı Kocaman'a bıracağı, tecrübeli hocanın gerekirse oyuncuyla bizzat görüşeceği iddia edildi.
Hatem Ben Arfa, yıllardır sadece Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine giren bir isim. Sarı-lacivertliler sezon başında Fransız yıldız için yoğun girişimlerde bulunsa da sonuca ulaşmayı başaramamıştı.
Yaz aylarında, PSG ile para konusunda anlaşamadığı için takımında kalan 30 yaşındaki futbolcu, ocak ayında ayrılık kararı aldı.
İddiaya göre; yönetim, idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtasıyla bir kez daha Ben Arfa ile temasa geçme kararı aldı. Ancak futbolcunun geçtiğimiz nisan ayından beri sahaya çıkmamış olması, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Yönetim bu konuda son kararı Kocaman'a bırakacak. Eğer taraflar ön anlaşma sağlarsa, Kocaman'ın Fransa'ya giderek oyuncuyla bizzat görüşmesi de bekleniyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:12
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"Altın çağı yaşayacağız"
Toplam 2
Yorum
aynen gs bir daha ekonomik kriz yaşarsa bunun altından kalkamaz satacak birşeyleride kalmadı bakalım nolcak
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 17
Yorum
FB BU TARZ PRF. OYUNCULARIN DURMADAN SAKATLANMASI ÇOK SAÇMA YADA PRF DEĞİL
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Güvenç Kurtar’ın acı günü
Toplam 1
Yorum
buyuk1907 Melekler her zaman rabbimize yakındır.Başınız sağolsun hocam.Allah sabırlar versin inşallah.
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