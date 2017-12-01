Ben Arfa'da Kocaman karar!

Hatem Ben Arfa, yıllardır sadece Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine giren bir isim. Sarı-lacivertliler sezon başında Fransız yıldız için yoğun girişimlerde bulunsa da sonuca ulaşmayı başaramamıştı.

Yaz aylarında, PSG ile para konusunda anlaşamadığı için takımında kalan 30 yaşındaki futbolcu, ocak ayında ayrılık kararı aldı.

İddiaya göre; yönetim, idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtasıyla bir kez daha Ben Arfa ile temasa geçme kararı aldı. Ancak futbolcunun geçtiğimiz nisan ayından beri sahaya çıkmamış olması, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Yönetim bu konuda son kararı Kocaman'a bırakacak. Eğer taraflar ön anlaşma sağlarsa, Kocaman'ın Fransa'ya giderek oyuncuyla bizzat görüşmesi de bekleniyor.