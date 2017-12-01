 Ben Arfa'da Kocaman karar! – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ben Arfa'da Kocaman karar!

    Ben Arfa'da Kocaman karar!

    Ben Arfa’nın uzun zamandır maç yapmaması akıllarda soru işareti yaratıyor. Yönetimin kararı Kocaman'a bıracağı, tecrübeli hocanın gerekirse oyuncuyla bizzat görüşeceği iddia edildi.

    , yıllardır sadece Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine giren bir isim. Sarı-lacivertliler sezon başında Fransız yıldız için yoğun girişimlerde bulunsa da sonuca ulaşmayı başaramamıştı.

    Yaz aylarında, PSG ile para konusunda anlaşamadığı için takımında kalan 30 yaşındaki futbolcu, ocak ayında ayrılık kararı aldı.

    İddiaya göre; yönetim, idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtasıyla bir kez daha Ben Arfa ile temasa geçme kararı aldı. Ancak futbolcunun geçtiğimiz nisan ayından beri sahaya çıkmamış olması, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Yönetim bu konuda son kararı Kocaman'a bırakacak. Eğer taraflar ön anlaşma sağlarsa, Kocaman'ın Fransa'ya giderek oyuncuyla bizzat görüşmesi de bekleniyor.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben Arfa'da Kocaman karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN