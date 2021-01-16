Haberler Fatih Karagümrük Son dakika: Karagümrük - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda!

Son dakika: Karagümrük - maçı Stadı'nda!

'de gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük - maçının 'nda oynanacağı açıklandı. Bilindiği üzere ev sahibi takım iç saha maçlarını 'un çeşitli statlarında oynuyordu. Kırmızı-siyahlılar son iç saha maçına 'ta çıkmıştı. Bunun yanında Fatih Karagümrük, Süper Lig'de ile birlikte iç sahada en çok puan toplayan takım konumunda...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 18:15
Son dakika: Karagümrük - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda!

'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük- maçı Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı 21 Ocak Perşembe günü 'nda ağırlayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen 'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını, daha önce Atatürk Olimpiyat'ın yanı sıra , , , ve Kocaeli statlarında oynamıştı.

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