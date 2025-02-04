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Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. OAKA Arena'da oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 11:30
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Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague canlı izle

THY EuroLeague'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. OAKA Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Şubat Salı günü saat 22.15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında yenen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarını deplasmanda kazandı.

24 maçta 14 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Panathinaikos AKTOR ise 5. sırada bulunuyor.

Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında üst üste mağlup olan Yunanistan ekibi, ardından oynadığı Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardı.

Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe Beko'yla biri Dörtlü Final'de olmak üzere oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 81-76 kazanmıştı.

İki takım bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken bu müsabakalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko 17 galibiyet aldı.

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