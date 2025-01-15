  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague THY Euroleague | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko 21. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 14:12 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 14:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY Euroleague | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Belgrad Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 9 Ocak Perşembe günü Alba Berlin'i konuk etti. Ekibimiz, rakibini 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 18, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 14'er sayı üretti.

Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ocak Pazar günü Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Takımımız, karşılaşmadan 90-79 galip ayrılarak 14. Maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 29 sayı üretti.

Takımımızda sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KIZILYILDIZ'DA SON DURUM

Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 20 maçta 12 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son olarak 10 Ocak Cuma günü konuk ettiği Paris Basketball'u 85-69 mağlup etti. Kızılyıldız'da Isaiah Canaan 15, Nemanja Nedovic ve Codi Miller-McIntyre 14'er sayı üretti.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı
F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak
DİĞER
THY EUROLEAGUE MAÇI: Paris Basketbol - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel'e "kırmızı kart" göndermesi
Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar
Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? 14:12
Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları sürdü Trabzonspor’da Sivasspor hazırlıkları sürdü 13:46
Banza, Onuachu'nun performansına yaklaştı Banza, Onuachu'nun performansına yaklaştı 13:14
Figo'dan Hakan Arda ve Kenan'a övgü Figo'dan Hakan Arda ve Kenan'a övgü 13:16
Damac - Al Ettifaq maçı ne zaman? Damac - Al Ettifaq maçı ne zaman? 13:16
Al Kholood - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Al Kholood - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? 13:22
Daha Eski
Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Eski yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 11:22
G.Saray'dan transfer açıklamaları! G.Saray'dan transfer açıklamaları! 11:24
Beşiktaş'ta Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek Beşiktaş'ta Manaj gelişmesi! Transfer 2 takasla bitecek 11:26
Inter - Bologna maçı ne zaman? Inter - Bologna maçı ne zaman? 11:55
Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar Tarihi transfer savaşı! Aynı yıldızı istiyorlar 11:57
F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak 13:09