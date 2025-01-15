THY Euroleague | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Belgrad Arena'da oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 9 Ocak Perşembe günü Alba Berlin'i konuk etti. Ekibimiz, rakibini 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 18, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 14'er sayı üretti.

Ekibimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ocak Pazar günü Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Takımımız, karşılaşmadan 90-79 galip ayrılarak 14. Maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 29 sayı üretti.

Takımımızda sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KIZILYILDIZ'DA SON DURUM

Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 20 maçta 12 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son olarak 10 Ocak Cuma günü konuk ettiği Paris Basketball'u 85-69 mağlup etti. Kızılyıldız'da Isaiah Canaan 15, Nemanja Nedovic ve Codi Miller-McIntyre 14'er sayı üretti.