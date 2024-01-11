Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 98-91 Bayern Münih MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko 98-91 Bayern Münih MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, Alman ekibini normal süresi 81-81 biten karşılaşmada uzatmalar sonunda 98-91 mağlup etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 23:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 98-91 Bayern Münih MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, Alman ekibini normal süresi 81-81 biten karşılaşmada uzatmalar sonunda 98-91 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 30 sayıyla oynadı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

Fenerbahçe Beko 22-22 Bayern Münih (1. çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 38-39 Bayern Münih (2. çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 57-59 Bayern Münih (3. çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 81-81 Bayern Münih (4. çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 98-91 Bayern Münih (5. çeyrek sonucu)

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş! İlk defa duyanlar çok şaşırıyor!
CHP yangın yeri! İmamoğlu'nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Erman Toroğlu o pozisyona 'penaltı' dedi!
Abdullah Avcı:Gerçekçi oyun oynuyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih!
💥Süper Loto çekildi! (11 Ocak)
YASİN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
CUMA HUTBESİ DİYANET 12 OCAK 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Top ele gelmeden önce..." Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Top ele gelmeden önce..." 23:11
Erman Toroğlu o pozisyona 'penaltı' dedi! Erman Toroğlu o pozisyona 'penaltı' dedi! 23:00
F.Bahçe çeyrek finali garantiledi! F.Bahçe çeyrek finali garantiledi! 22:37
Abdullah Avcı:Gerçekçi oyun oynuyoruz Abdullah Avcı:Gerçekçi oyun oynuyoruz 22:27
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! 21:58
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 21:56
Daha Eski
Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri! Kerem Demirbay'dan şampiyonluk sözleri! 20:23
Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım Bülent Uygun: Hayatımda böylesini yaşamadım 20:17
Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! Beşiktaş Ruiz için ödeme yaptı! 20:12
Sivasspor transferi duyurdu! Sivasspor transferi duyurdu! 20:09
Dries Mertens: Yazık oldu! Dries Mertens: Yazık oldu! 20:07
Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... Galatasaray'dan flaş karar! Erden Timur... 19:59