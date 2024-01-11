Fenerbahçe Beko 98-91 Bayern Münih MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, Alman ekibini normal süresi 81-81 biten karşılaşmada uzatmalar sonunda 98-91 mağlup etti.
Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 30 sayıyla oynadı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
Fenerbahçe Beko 22-22 Bayern Münih (1. çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 38-39 Bayern Münih (2. çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 57-59 Bayern Münih (3. çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 81-81 Bayern Münih (4. çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 98-91 Bayern Münih (5. çeyrek sonucu)