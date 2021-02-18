Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Alba Berlin'i konuk edecek

'nde (EuroLeague) 'i konuk edecek

'nde oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılan , 25. hafta mücadelsinde 19 Şubat Cuma akşamı temsilcisi 'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler saat 20.45'te oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak müthiş serisini 9 maça çıkarmayı hedefliyor.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:10
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Alba Berlin'i konuk edecek

, 'nin 25. haftasında yarın temsilcisi 'i konuk edecek.

'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

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