Haberler THY EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) temsilcimiz Anadolu Efes Olympiakos'u konuk edecek

THY 'nde () temsilcimiz 'u konuk edecek

  25. hafta maçında yarın temsilcimiz sahasında ekibi  ile karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:08
THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) temsilcimiz Anadolu Efes Olympiakos'u konuk edecek

, THY 'nin 25. haftasında yarın sahasında 'ın ekibiyle karşı karşıya gelecek.

'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Ligi'nde bir maçı eksik olan , 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligde 11 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Olympiakos ise 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-79'luk skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 710. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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