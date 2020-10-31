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Euroleague’de 6. haftanın 'leri belli oldu!

Euroleague'de 6.haftanın 'leri (En değerli oyuncu) 'nın İspanyol oyuncusu ile ’ın Litvanyalı oyuncusu seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:38
THY Euroleague’de 6. haftanın MVP'leri belli oldu!

Euroleague'de 6. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncuları () 'ta oynayan Litvanyalı ile 'dan İspanyol oyuncu seçildi.

Grigonis, Zalgiris'in 'da Asvel'i 83-74 mağlup ettiği mücadelede 25 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.
Barcelona'nın Baskonia'yı deplasmanda 72-71'lik skorla yendiği karşılaşmada ise Mirotic, 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 2 ribaund ve 1 blok ile mücadele etti.

Marius Grigonis ile Nikola Mirotic, bu performanslarıyla 27 verimlilik puanı aldı.

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