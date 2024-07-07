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Samet Akaydin'den dikkat çeken paylaşım!

Bizim Çocuklar, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelede A Milli Takım'ın tek golünü kaydeden Samet Akaydin maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 16:13 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 16:15
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Samet Akaydin'den dikkat çeken paylaşım!

Bizim Çocuklar, EURO 2024'te çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelede A Milli Takım'ın tek golünü kaydeden Samet Akaydin maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte o sözler...

İŞTE SAMET'İN AÇIKLAMASI:

EURO 2024 turnuvası maalesef bizim için çeyrek final aşamasında sona erdi fakat yine de yıllar sonra milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz.

Öncelikle, beni her zaman destekleyen aileme ve iyi günde kötü günde yanımda olan çok sevdiğim dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sevgisi ve inancı olmasaydı, bu başarıyı elde etmek mümkün olmazdı. Aynı şekilde, birlikte ter döktüğümüz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür borçluyum. Birlikte geçirdiğimiz her an, bizim için çok değerliydi.

Turnuva boyunca Almanya'nın her şehrinde bayrağımız için tribünleri dolduran vatandaşlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin coşkunuz ve desteğiniz olmasaydı, sahada gösterdiğimiz performansı bu kadar ileriye taşıyamazdık.

Son olarak, doktorumuza, fizyoterapistlerimize, masörlerimize, malzemecilerimize, medya ekibimize, güvenlik ekibimize, Riva personelineve idarecilerimize teşekkür ediyorum.

*tanrıdağlım dağlar aşar;

birgün güler, birgün şaşar.

ölmezse de dertli yaşar

o günleri görmeyince...*

Sevgi ve saygılarımla.

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