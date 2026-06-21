2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 2'nci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup etti. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Daichi Kamada, 31'inci ile 84'üncü dakikalarda Ayase Ueda ve 69'uncu dakikada Junya Ito kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Japonya, grup aşamasındaki son maçlar öncesinde puanını 4'e yükseltti ve averaj farkıyla Hollanda'nın ardından 2'nci sırada yer aldı. Tunus ise 2'nci maçında da puanla tanışamadı ve Dünya Kupası'na veda etti.

İsveç yenilgisinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırıp takımın başına Herve Renard'ı getiren Tunus, Renard ile de çıktığı ilk maçta mağlup oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu son hafta maçında Tunus, Hollanda; Japonya da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ 1000. MAÇ

Tunus-Japonya mücadelesi aynı zamanda 1930 yılından beri düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarındaki 1000. maç oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Daichi Kamada attı, Japonya maça golle başladı! pic.twitter.com/Bg8iQiNFSS — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽️ Ayase Ueda uzak mesafeden nefis bir şutla ağları buldu! pic.twitter.com/YSIRZVuQO7 — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽️ Ueda'nın şahane pasında Junya Ito skoru 3-0'a getirdi! Japonya iki pasla çok hızlı bitirdi! pic.twitter.com/6KlkjOXGTv — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026