CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Tunus-Japonya maçında mucizevi kurtarış!

Tunus-Japonya maçında mucizevi kurtarış!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 2'nci maçında Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. Japonya'nın 10. dakikadaki atağında Tunus kalecisi Aymen Dahmen'in yaptığı kurtarış maça damga vuran anlardan biri oldu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 08:27
Tunus-Japonya maçında mucizevi kurtarış!

Tunus ile Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 2'nci maçında karşı karşıya geldi. Japonya'da Ueda'nın 10. dakikada kale sahası önünden yaptığı vuruşta Tunus kalecisi Dahmen gole izin vermedi. Pozisyonun ardından topun kale çizgisini geçip geçmediğine dair bir VAR incelemesi yapıldı ve karar değişmedi.

İŞTE O ANLAR

G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor
G.Saray'dan Andre atağı! Melo önermişti
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Trump Bibi'yi çizdi! Soykırım basını ABD'nin 27 Ekim planını ve "gayrıresmi hattı" yazdı: Netanyahu hezimet yaşayacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Japonya'dan rahat galibiyet!
F.Bahçe'den Adeyemi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sultanlar'dan müthiş geri dönüş! Sultanlar'dan müthiş geri dönüş! 01:14
G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor 01:14
Zabrze'nin hocasından F.Bahçe eleştirisi Zabrze'nin hocasından F.Bahçe eleştirisi 01:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kışın geldi yazın gidiyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kışın geldi yazın gidiyor 01:13
Fırtına yeni sezon formalarını tanıttı! Fırtına yeni sezon formalarını tanıttı! 01:13
G.Saray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! G.Saray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek F.Bahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek 01:13
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti 01:13
Türk Telekom'dan 2 transfer birden! Türk Telekom'dan 2 transfer birden! 01:12
Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu 01:12
Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı! Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı! 01:12
Trabzonspor'da Mykhavko sesleri! Trabzonspor'da Mykhavko sesleri! 01:12