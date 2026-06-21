Tunus ile Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 2'nci maçında karşı karşıya geldi. Japonya'da Ueda'nın 10. dakikada kale sahası önünden yaptığı vuruşta Tunus kalecisi Dahmen gole izin vermedi. Pozisyonun ardından topun kale çizgisini geçip geçmediğine dair bir VAR incelemesi yapıldı ve karar değişmedi.

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