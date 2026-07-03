Napoli'de Massimiliano Allegri dönemi resmen başladı!

Napoli, teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Massimiliano Allegri'nin getirildiğini resmen duyurdu. Deneyimli teknik adam, yeni sezonda mavi-beyazlı ekibin başarısı için görev yapacak.

Futbol dünyasının en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Massimiliano Allegri, kariyerinde özellikle Juventus ile önemli başarılara imza attı. Deneyimli çalıştırıcı; 6 Serie A, 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken, Juventus'u iki kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.