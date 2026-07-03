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Haberler Dünya Kupası Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi sona erdi!

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi sona erdi!

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda eden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, görevi bıraktığını duyurdu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 13:33
Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi sona erdi!

Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda edilmesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa etti. Kararının ardından açıklamada bulunan 38 yaşındaki teknik adam, "Turnuvadan elendiğimiz günden bu yana çok düşündüm. Yakın çevrem ve federasyondaki yetkililerle birçok kez görüştüm. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Benim için her zaman en önemli şey takımın başarısıydı. Yaşanan bu büyük hayal kırıklığının ardından takımın, yeni bir sayfa açma fırsatını hak ettiğine inanıyorum." dedi.

YERİNE KLOOP GELECEK

Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Kloop'u milli takımın başına geçirmek için görüşme yapılacağını açıkladı. "DFB yönetimi artık Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacak. Kendisi bu görevi kabul etmeye hazır olduğunu zaten belirtmişti."

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