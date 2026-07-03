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Haberler Dünya Kupası Riyad Mahrez milli takım kariyerini noktaladı

Riyad Mahrez milli takım kariyerini noktaladı

Riyad Mahrez, Cezayir Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:16
Riyad Mahrez milli takım kariyerini noktaladı

Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımla son maçımı oynadım. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hatalar yüzünden iki gol yedik. Bu seviyede bedelini ödüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti.

Dünya Kupası'nda J Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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