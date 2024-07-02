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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımı'mız, çeyrek finale yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kalan ay-yıldızlıları tebrik etti. İşte o paylaşım...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:26
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

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