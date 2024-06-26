Haberler Haberler Gürcistan - Portekiz maçı CANLI izle (Gürcistan Portekiz EURO 2024 canlı yayın)

Gürcistan - Portekiz maçı CANLI izle (Gürcistan Portekiz EURO 2024 canlı yayın)

Gürcistan ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geliyor. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalıyor. Gürcistan - Portekiz maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 22:40 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 22:50
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Gürcistan - Portekiz maçı CANLI izle (Gürcistan Portekiz EURO 2024 canlı yayın)

Gürcistan - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Gürcistan ile Portekiz, F Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşıyor. Veltins Arena'da oynanan karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Kritik müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇINDA İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo Pereira, Antonio Silva, Inacio, Neto, Palhinha, Joao Neves, Conceiçao, Felix, Ronaldo

Gürcistan - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gürcistan - Portekiz maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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