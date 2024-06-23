Haberler Haberler Arda Güler neden sonradan oyuna dahil oldu? Hakan Çalhanoğlu açıkladı!

Arda Güler neden sonradan oyuna dahil oldu? Hakan Çalhanoğlu açıkladı!

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenlediler. Bu basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun özellikle Arda Güler sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 17:06 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 17:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler neden sonradan oyuna dahil oldu? Hakan Çalhanoğlu açıkladı!

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenlediler. Bu basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun özellikle Arda Güler sözleri dikkat çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU: İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Portekiz maçı dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız.

"HOCA OYNATIRSA OYNARIM"

Sahada çok koşan, çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. İnsan bazen duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takımın iyi olmasını istiyor. Hocanın kararı, oynatırsa oynarım.

"SAMET'LE ALTAY BİRBİRİNİ DUYAMADILAR"

Samet ile Altay'ın pozisyonunda birbirlerini duymadılar. Saha içinde çok konuşuyoruz ama bazen duyamıyoruz. Stadyumda çok fazla gürültü olduğu için birbirimizi duymakta zorlanabiliyoruz.

CENK TOSUN: BEN OYNAMAYA HAZIRIM

Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Başımızda bir hoca var, onun kararları doğrultusunda ilerliyoruz. Biz burada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum.

"PEPE'YE SAYGI DUYUYORUM"

Pepe ile maçtan sonra sohbet ettik. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. 41 yaşında, bunu dün gösterdi herkese... Sahanın en iyilerinden biriydi. Futboldan konuşmadık. 'Ailen nasıl, sözleşmen bitti, nereye gideceksin?'... Bunları konuştuk.

İSMAİL YÜKSEK SON DURUMU AÇIKLADI

Zor bir sakatlık atlattım. 60 gündür sahaya çıkmıyordum. Ama hocamızla konuştuğumuzda oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum. Yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı biliyorum ama son kararı hocamız verecek.

ARDA GÜLER İLE İLGİLİ HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ile ilgili olarak, " Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye." şeklinde konuştu.

"KAYBEDİNCE ÇOK ELEŞTİRİ ALIYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu: "Kaybettiğimizde aşırı derecede bir eleştiri alıyoruz. Bazı oyuncularımız bunu kabullenemiyor. Onlara bu konuda yardım etmek zorundayız. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Onlara kulak asmayacağız. Kendi işimize bakacağız çünkü ne yapabileceğimizi biliyoruz."

F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek
DİĞER
Diva’yı görenler inanamadı! Bülent Ersoy’un sıfır makyaj hali sosyal medyayı salladı!
LGBT'li sapkınların sözde 'Onur Yürüyüşü'nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü'ne trans bayrağı astı
Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı
Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Portekiz maçı sonrası UEFA'dan soruşturma!
Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman?
663. Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - İtalya maçı CANLI izle Türkiye - İtalya maçı CANLI izle 16:46
Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek 16:30
G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak? G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak? 15:39
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor 15:14
G.Saray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti G.Saray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti 15:12
Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı 14:40
Daha Eski
Uruguay - Panama maçı ne zaman? Uruguay - Panama maçı ne zaman? 14:26
ABD - Bolivya maçı ne zaman? ABD - Bolivya maçı ne zaman? 14:23
Levent Mercan sağlık kontrolünden geçti Levent Mercan sağlık kontrolünden geçti 12:39
Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman? Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman? 12:29
Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman? Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman? 12:21
Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim Aslan'a genç sol bek! İşte listedeki iki isim 12:14