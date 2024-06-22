Belçika Romanya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya kozlarını paylaşıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
BELÇİKA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ:
Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku
Romanya: Nita, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Marius Marin, Mihaila, Stanciu, Razvan Marin, Man, Draguş
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BELÇİKA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Belçika - Romanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽️GOL! Tielemans! Belçika maça golle başladı! pic.twitter.com/AMAy4Y7AOr— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024