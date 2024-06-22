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Belçika Romanya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 22:07
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Belçika Romanya maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya kozlarını paylaşıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ:

Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku

Romanya: Nita, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Marius Marin, Mihaila, Stanciu, Razvan Marin, Man, Draguş

BELÇİKA - ROMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika - Romanya maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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