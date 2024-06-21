Fatih Terim'den flaş Arda Güler sözleri! "İlk ben söylemiş olayım..."

Rui Costa yaptığı her işi en iyi yapan insanlardan biridir. Benfica'da da böyle devam edeceğinden hiç şüphem yok. Galatasaray ve Benfica 2019'da Avrupa Ligi'nde karşılaştığında, maçtan hemen önce onu stadyumdaki ofisimde karşıladım. Güzel bir duyguydu, sanki aramızdaki sıcaklık bunca yıldan sonra hala aynıydı.

Onunla yollarımız kesiştiği için çok mutluyum çünkü sadece olağanüstü bir oyuncuyla çalışmakla kalmadım, aynı zamanda harika bir insanla da tanıştım. Fiorentina'ya geldiğimde hem kulüp hem de şehir için bir idoldü. Uzun süredir kulüpteydi ve ileriye doğru bir adım atması gerekiyordu.