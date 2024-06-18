Sakatlanan Kylian Mbappe EURO 2024'te oynayacak mı?

EURO 2024 D Grubu ilk maçında Fransa Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Galibiyette etkin rol oynayan Mbappe, Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golü hazırlayan isimdi. Mücadelenin 90. dakikasında burnu kırılan Kylian Mbappe'nin son durumu merak ediliyor.

RTL France'ın haberine göre, Fransızların yıldızı sahalardan en az 15 gün uzak kalacak. Mbappe'nin çeyrek final müsabakalarında sahada olması beklenirken turnuvanın sonuna kadar koruyucu bir maskeyle görev yapabilecek.