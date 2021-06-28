Çekya'dan parmak ısırtan savunma! O 3'lü Hollanda'ya da geçit vermedi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ve Hollanda karşı karşıya gelirken, maç Çekya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve büyük bir sürpriz yaşandı.

Ancak Çekya'da galibiyeti getiren gollerle beraber yapılan takım savunması, turun geçilmesinde büyük etmen oldu.

VACLIK DEVLEŞTİ

Bununla beraber Çekya kalecisi Tomas Vaclik'in, Hollanda'nın starlarının etkili ataklarına karşın yaptığı savunma, kalesinindeki dev kurtarışları, alkış topladı.

MUHTEŞEM 3'LÜ

Çekya'da turnuva boyunca dikkat çeken en önemli detay; Tomas Kalas - Celustka ve kaleci Vaclik'in şimdiye dek oynanan tüm maçlarda 90 dakika forma giymesi oldu.

1 GOLDEN FAZLA YEMEDİLER

Çekya, EURO 2020 boyunca İskoçya, Hırvatistan, İngiltere ve Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bununla beraber sadece Hırvatistan ve İngiltere 1'er gol atabildi.