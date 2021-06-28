Haberler Savunma Hattı Çekya'dan parmak ısırtan savunma! O 3'lü Hollanda'ya da geçit vermedi

Çekya'dan parmak ısırtan savunma! O 3'lü Hollanda'ya da geçit vermedi

EURO 2020 son 16 turunda sürprizler yaşanmaya devam ediyor... Dünya devi Hollanda, Çekya kalecisi Tomas Vaclik'in üstün performansı sonrası adeta dondu kaldı. Bununla beraber Çekya, Hollanda karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası adını çeyrek finale yazdırdı. Bununla beraber turu getiren en büyük paydan biri de Çekya'nın savunma gücü oldu. Tomas Kalas ve Celustka ikilisiyle beraber kaleci Vaclik, iyi bir uyum yakaladı. Bu uyum istatistiklere de yansırken muhteşem 3'lü, turnuvanın hiç bir maçında 1 golden fazla ağlarında top görmedi.

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 01:11 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 01:44
Çekya'dan parmak ısırtan savunma! O 3'lü Hollanda'ya da geçit vermedi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ve Hollanda karşı karşıya gelirken, maç Çekya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve büyük bir sürpriz yaşandı.

Ancak Çekya'da galibiyeti getiren gollerle beraber yapılan takım savunması, turun geçilmesinde büyük etmen oldu.

VACLIK DEVLEŞTİ
Bununla beraber Çekya kalecisi Tomas Vaclik'in, Hollanda'nın starlarının etkili ataklarına karşın yaptığı savunma, kalesinindeki dev kurtarışları, alkış topladı.

MUHTEŞEM 3'LÜ
Çekya'da turnuva boyunca dikkat çeken en önemli detay; Tomas Kalas - Celustka ve kaleci Vaclik'in şimdiye dek oynanan tüm maçlarda 90 dakika forma giymesi oldu.

1 GOLDEN FAZLA YEMEDİLER
Çekya, EURO 2020 boyunca İskoçya, Hırvatistan, İngiltere ve Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bununla beraber sadece Hırvatistan ve İngiltere 1'er gol atabildi.

SON DAKİKA