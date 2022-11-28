Kamerun-Sırbistan maçı CANLI İZLE

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki ekibin de henüz puanı yok. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

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KAMERUN-SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ

Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic.