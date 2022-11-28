Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun-Sırbistan maçı CANLI İZLE

Kamerun-Sırbistan maçı CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ikinci maçların son gününe girildi. Günün ilk seansında Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:30
Kamerun-Sırbistan maçı CANLI İZLE

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. İki ekibin de henüz puanı yok. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

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KAMERUN-SIRBİSTAN MAÇI 11'LERİ

Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic.

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