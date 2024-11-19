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Haberler Dizi Haberleri Bahar 25. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar 25. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 25. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 16:00
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Bahar 25. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 25. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 25. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun'un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip'in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar'ın üstündeki baskı artar. İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip'in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.

Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır. Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya zorlar.

BAHAR 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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