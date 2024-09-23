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Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | ATV KARADUT 1. BÖLÜM İZLE FULL

atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak edilirken Karadut 1. bölüm ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 12:00
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Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | ATV KARADUT 1. BÖLÜM İZLE FULL

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Peki, Karadut dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Karadut ilk bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

KARADUT 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şükrü Özyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslı İnandık

Burak Dakak

Selin Türkmen

Ebrar Karabakan

Onur Gürçay

Naz Elmas

Rami Narin

Elif Nur Kerkük

Yaşar Aydınlıoğlu

İpek Ayaz Kortunç

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