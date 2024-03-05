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Ben Bu Cihana Sığmazam 59. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 59. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 5 Mart Salı günü yayınlanacak 59. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 59. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 01:30
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Ben Bu Cihana Sığmazam 59. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 5 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 59. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.

Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar. Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar. Cezayir planının ilk hamlesini yaptığında yaklaşan büyük savaşın da fitilini ateşlemiş olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 59. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 59. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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