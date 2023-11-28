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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 64 izle bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 64. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 64. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Kasım Salı günü yayınlanan 64. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 00:05
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 64 izle bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 28 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 64. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan'ın polis eşliğinde götürülmesi Somer'de ilk kez "Türkan mı yaptı" düşüncesinin oluşmasına neden olur. Tüm parçaları birleştirdiğinde, sevdiği kadının annesinin katili olma ihtimali Somer'i oldukça yaralar. Türkan ise, yolun sonuna geldiğini düşünür. Rüçhan aklındaki planın işlemesi için Kartal'a anlaşma teklif eder.

Diğer taraftan Kalender ailesinde Müjgan için yemek organize edilir. Müjgan'ın yemeğe gelişi, Dönüş'ün yüreğinde soğuk rüzgarlar estirir. Nesrin'in ölümüne neden olan düğün fotoğraflarını gönderenin Sevilay olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden de Derya ve Mustafa arasında ipler gerilir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 64. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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