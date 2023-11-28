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AİLE 23. BÖLÜM FRAGMANI | Aile yeni bölüm fragman izle SHOW TV

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin merakla beklenen 23. bölümünün fragmanı yayınlanacak. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Diziseverlerin arama motorlarında araştırdığı Aile 23. bölümü fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:48
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AİLE 23. BÖLÜM FRAGMANI | Aile yeni bölüm fragman izle SHOW TV

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Aile'nin, 23. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Aile fragman izle konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

AİLE 23. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederler. Devin, tüm yaşananlardan sonra ikisine de iyi geleceğini düşündüğü bir öneride bulunur: Çift terapisine başlamak. Hülya ise eski gücünü geri kazanabilmek için harekete geçer. İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır.

Devin'in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğu hastanede alırken; Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plan kurar. Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlar. Günü geldiğinde bebeklerini, kendilerine ait yeni bir evde büyüteceklerdir. Aslan hayallerini süsleyen bu evi bulmak için harekete geçerken; ikili bu kararını aileyle paylaşır. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelen Hülya, herkesin önünde fenalaşır. Devin, Hülya'nın bu durumunun psikolojik olduğunu düşünürken; Aslan ise annesinin duygusal manipülasyon yaptığına inanmaktadır.

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