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ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? 📺Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 29 Mayıs Pazartesi akşamı 36. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak mı? İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm hakkındaki detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:00
ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? 📺Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 36. bölümüyle 29 Mayıs'ta ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü 29 Mayıs Pazartesi günü ekranda yer almayacak. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü kapsamında atv ekranlarında Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi gösterilecek.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 36. ve yeni bölümü 5 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek.

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu ne? Devamını Oku BUNU DA OKU

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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