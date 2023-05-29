ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı? 📺Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 36. bölümüyle 29 Mayıs'ta ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü 29 Mayıs Pazartesi günü ekranda yer almayacak. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü kapsamında atv ekranlarında Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi gösterilecek.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin 36. ve yeni bölümü 5 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek.

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).