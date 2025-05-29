FATİH SULTAN MEHMED YENİ ÇAĞ FİLMİNİN KONUSU NE? Fatih Sultan Mehmed Yeni Çağ oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Fatih Sultan Mehmed Yeni Çağ filmi, 2023 yılında televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Ekrem Arslan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Fatih Sultan Mehmed Yeni Çağ filminin konusu ne? Fatih Sultan Mehmed Yeni Çağ oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

FATİH SULTAN MEHMED YENİ ÇAĞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

FATİH SULTAN MEHMED YENİ ÇAĞ OYUNCULARI KİM?

Can Sipahi

Emin Gürsoy

Bülent Alkış

FATİH SULTAN MEHMED YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fatih Sultan Mehmed Yeni Çağ filminin yapım yılı 2023'tür.