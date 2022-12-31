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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Kardeşlerim final mi yaptı, günü mü değişti? 31 Aralık atv Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle çarşamba günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı Kardeşlerim dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Kardeşlerim yeni bölüm neden yok? Kardeşlerim final mi yaptı, günü mü değişti? 31 Aralık atv Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 14:00
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Kardeşlerim final mi yaptı, günü mü değişti? 31 Aralık atv Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeinş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybetmesiyle yaşananları konu alan Kardeşlerim, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini aldı. Her Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi, 31 Aralık'ta ekranlarda yer almayınca seyirciler, Kardeşlerim final mi yaptı, günü mü değişti? 31 Aralık atv Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

KARDEŞLERİM FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Kardeşlerim dizisi, atv ekranlarındaki yayın hayatına Cumartesi günleri devam edecek. Ancak bu hafta 31 Aralık gününe denk geldiği için atv ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel yeni bölümü yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ise, 7 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de, yine atv ekranlarında yayınlanacak.

31 ARALIK atv KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

atv ekranlarında her Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanan Kardeşlerim, Cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 73. ve yeni bölümü, önümüzdeki cumartesi günü, yani 7 Ocak Cumartesi günü izleyicileriyle buluşacak.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Evrim Doğan, Melis Minkari, Recep Usta, Lizge Cömert, Berk Ali Çatal, Aslı Mavitan, Kaan Çakır, Nihan Büyükağaç, Nazlı Çetin, Ecem Sena Bayır, Barış Aksavaş, İrem Deniz, Emre Yetek, Atakan Özkaya, Eylül Lize Kandemir ve Cüneyt Mete

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