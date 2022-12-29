Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 63. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Camdaki Kız geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisini kazanan ve meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 63. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 63. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:20
📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm, yeni bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 29 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek 63. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM KONUSU

Hayri'nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır. Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan'ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan'la buluşmak ister. Nalan, Metin'le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir.

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