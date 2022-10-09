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📺Yargı 38. BÖLÜM İZLE - Yargı TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 38. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. 37. bölümünün sonunda takipçilerini merakli bir bekleyişte bırakan Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 38. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 38. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 00:30
📺Yargı 38. BÖLÜM İZLE - Yargı TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan doruktaydı. Yargı 9 Ekim Pazar günü yeni ve 38. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 38. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 38. bölümü...

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YARGI'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Büyük titizlikle hazırlanan operasyonda Ilgaz her şeyin onları otele çekmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu sezmiştir. Ceylin'in binmesi gereken asansörün boş bir halde lobiye ulaşması ise bu kumpasın şahsi hayatlarına kadar uzandığına dair herkesi tedirgin etmiştir.

Kardeşinin ölümü ve başsavcılık makamının ağırlığı arasında bocalayan Pars, şimdi bir de verdiği kararların sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Bunun yanında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Yekta ile yollarının bir daha kesişme vaktidir.

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👉YARGI 38. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 38. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 38. BÖLÜM İZLE

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