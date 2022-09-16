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DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE! Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Duy Beni, televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olarak Star TV'de yayın hayatına başlamasının ardından 11. bölümüyle ekranlara gelecek. Her perşembe saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler, Ekim, Kanat, Leyla, Aziz ve Emine'nin yaşayacağı yeni maceraları görmek için sabırsızlanıyor. İşte Duy Beni 11. bölümde olanlar ve yeni bölüm tek parça izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:01
DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE! Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 10. bölümünde neler olduğu herkes için merak konusu. Duy Beni, 10. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı.

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👉Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 11. BÖLÜM KONUSU

Kanat, Ekim'den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim'e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Leyla amacına ulaşmış, Ekim ve Kanat'ın arasının açılmasını sağlamıştır. Artık hedefi onların tekrar bir araya gelmesine engel olmaktır. Fakat ikilinin uzaklaşmasından faydalanmak isteyen biri daha vardır; Melisa. Leyla, Kanat'ı hem Ekim'den hem Melisa'dan uzak tutmak için uğraşmak zorundadır. Leyla, bu uğurda elinden geleni yaparken; Aziz, Leyla'nın şeytani zekasından etkilenmekten alıkoyamaz kendini.

Gerçek Koleji'nde gruplaşmalar ve savaşlar devam ederken, Bahar ve Selim zorbalıkla mücadele etmeye devam ederler. Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşır. Öğrendiği bu bilgiyle birlikte büyük bir felaketin geleceğinden habersizdir.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE

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