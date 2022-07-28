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Duy Beni 4. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 4. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisinde heyecan dorukta. Duy Beni 28 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek.. Duy Beni 4. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri ve Duy Beni dizisinin 4. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:00
Duy Beni 4. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 4. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 4. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Duy Beni 4. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 4. BÖLÜM KONUSU

Kanat'ın Ekim'i aniden öpmesi ve ardından yaşananlar akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirir. Ekim'i ormandan kurtaracak olan kişi de yine şaşırtıcı biri olacaktır. Melisa geceyle ilgili Kanat'ı sorguladığında Ekim tüm gerçekleri olduğu gibi açıklar.

Öfkeden delirme sırası bu kez Melisa'dadır.Yaşananlar Kanat'ın açıkladığı gibi bir oyun mu yoksa gerçeğin bir parçası mıdır? Diğer tarafta okuldaki zorbalığın bu kez kurbanı Emine'dir.

Ancak bu kez zorbaların karşısında güçlü biri vardır.Öğretmen Selim!Bahar'la beraber okulda buldukları bir dilekçenin peşine düşerler. Bu dilekçeyle beraber sırlar perdesi aralanır.

Tüm bunlar yaşanırken Leyla'yı ziyarete gelen sürpriz ziyaretçi onu tekrar okula döndürecek ilk adımları da atmasına sebep olur. Ekim ise karmakarışık duygular içindedir. Ne kadar istemese de Kanat'a çekilmeye başlamıştır.Yine de amacından sapmaz. Herkesin maskesini düşürecek bir oyun oynamaya karar verir. Fakat hiç beklenmedik bir şeyle kendi oyununda yenilir. Üstelikm bu oyunda tam karşısında Leyla durmaktadır.

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