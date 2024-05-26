Yelkenler Fora

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, 19 Mayıs'ta Bodrum etabıyla başlamıştı. 16 ülkeden, 26 takımda 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon dün sona erdi. 19 Mayıs'ta Yalıkavak'tan start alan ekipler Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak'ta finiş yaptı. Halikarnas Kupası, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikle verildi.

29 MAYIS'TA OLACAK

29Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünde sporcular, İstanbul Boğazı'nda yarışacak. Yarış sonunda kazanan ekip, İstanbul Kupası'nın sahibi olacak.

CUMHURİYET KUPASI YAPILACAK

Yarışların Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayacak. 29 Ekim'de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Cumhuriyet Kupası için boğazın zorlu parkurunda kıyasıya mücadele edilecek.