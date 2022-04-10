Heyecan başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) bugün başlayacak. Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan tur, bu yıl UCI ProSeries kategorisinde "Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla gerçekleştirilecek. Bugün Bodrum- Kuşadası etabıyla başlayacak yarışta sporcular, 8 etapta toplam bin 303 kilometre pedal çevirecek.

TÜRKİYE'DEN SAKARYA VE SPOR TOTO

Organizasyon, 17 Nisan Pazar günü geçilecek İstanbul- İstanbul etabıyla sona erecek. 14 ülkeden 25 takımın katılacağı turda 34 farklı ülkeden toplam 175 sporcu yarışacak. Tour of Türkiye'de geçen yıl 3 olan WorldTour takım sayısı bu yıl 6'ya yükselirken, 12 pro takım ve 7 kıta takımı mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye'den Sakarya BB ile Spor Toto da yer alacak. Öte yandan Yarış, TRT Spor Yıldız ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.

ERDOĞAN: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bisiklet Turu'na desteğinin süreceğini belirtti. Erdoğan, "Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir kez daha misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turun sporseverlere ve vatandaşlarımıza görsel bir şölen sunacağına inanıyorum" dedi.

3 KEZ KITA DEĞİŞECEK

Bisikletçiler, 3 kez kıta değiştirecek. Asya kıtasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayacak 6. etap, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Çanakkale'nin Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek. Diğer 2 kıta geçişi ise son gün koşulacak İstanbul-İstanbul etabında olacak.