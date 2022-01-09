Aktüel haberler (09.01.2022)

SİLİNDİR FENER

Fenerbahçe Safiport kadın basketbol takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi 13. haftasında İzmit Belediye'yi 62 sayı farkla 106-44 mağlup etti. Çok rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertli takım devreyi de 48-22'lik skorla geçti. 4 oyuncunun çift haneli sayılar ürettiği Fenerbahçe'de Sabally 26 sayı kaydederek hem zafere önemli katkı sağladı hem de maçın en skorer ismi oldu. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden Fenerbahçe ayrıca üst üste 5. maçını da kazanmış oldu ve liderliğini korudu.

ZİRAAT'TEN TEK SET: 3-1

Efeler Ligi'nin 14. haftasında G.Saray HDI Sigorta'yı ağırlayan Ziraat Bankkart, 3-1 galip geldi. Günün diğer sonuçları: Bursa BŞB-Altekma: 2-3, Arkas Spor-Afyon Bld.: 3-2. Yeni Kızıltepe-Bingöl Solhan: 3-0, Sorgun Bld.-Tokat Plevne: 3-0.

GAZİANTEP 10 NUMARA

ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 100-63 yendi. Gaziantep, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin devresini de 57-18'lik büyük bir farkla geçti. Misafir ekipte 5 oyuncu çift haneli sayılar üretti. Antep böylece ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Günün bir başka maçında ise TOFAŞ, normal süresi 80-80 süren maçta Türk Telekom'u 95-93 yendi. Pınar Karşıyaka ise sahasında Aliğa Petkim'i 91-79 mağlup etti.

CEDİ'DEN 14 SAYI

NBA'de milli oyuncumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-101 yendi. Cedi, mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı. Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers de San Antonio Spurs'ü 119-100 yenerek üst üste 6. olmak üzere 22. galibiyetine ulaştı. Furkan maçı 7 sayı ile bitirdi.

MARSİLYA'NIN CENGİZ HAN'I

Fransa Ligue 1'de Bordeaux'ya konuk olan Marsilya rakibini 1-0 yenerken maça damga vuran isim Cengiz Ünder oldu. Cengiz, takımını galibiyete taşıyan golü attı. Cengiz ayrıca takımı adına önemli bir istatistiğe de son verdi. Marsilya, Bordeaux'yu deplasmanda en son 1 Ekim 1977'de yenmişti.

BİLETLERİ KESİLDİ

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, Lig Kupası yarı finalinde Chelsea'ye elendikleri maçın ardından radikal bir karar aldı. ESPN haberine göre; Dele Alli, Bergwijn, Tanguy Ndombele ve Matt Doherty ara transferde takımdan ayrılacak.

AFRİKA'DA İLK SANTRA BUGÜN

Türkiye'den Süper Lig'de top koşturan 21 futbolcunun da boy göstereceği Afrika Uluslar Kupası bugün başlıyor: Kamerun- Burkina Faso... Kamerun'un ev sahipliğinde başlayacak turnuvanın finali 6 Şubat'ta. Afrika Futbol Konfederasyonu, 2021 Kupası'nı salgın nedeniyle 2022'ye ertelemişti.

AVRUPA'YI KOVİD VURDU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Zenit- ASVEL ve Monaco- UNICS

Kazan maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Maç tarihleri daha sonra belli olacak.

BOTAŞ'A ERTELEME

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki Çankaya Üniversitesi- BOTAŞ karşılaşması, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "7 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır" denildi.