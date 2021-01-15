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2021 'nin şampiyonu ile ’in oldu!

pilotu , 2021 ’nde 1’inci oldu. Geçen yılın galibi ve Kevin Benavides’in takım arkadaşı ise 2’nci oldu. Uzun bir aradan sonra geçen yıl Dakar Rallisi’ne geri dönen bu yıl da şampiyon olarak başarısını taçlandırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 17:21
2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonu Honda ile Kevin Benavides’in oldu!

2021 'nde heyecanla geçen 12 etabın sonunda pilotu Arjantinli kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Geçen yılın galibi ve Kevin Benavides'in takım arkadaşı olan da şampiyonayı 2'nci sırada tamamlayarak podyumda yerini aldı. Dakar Rallisi 2021 şampiyonunun belli olduğu 202 kilometre uzunluğundaki son etap, sürücüler ve izleyiciler için heyecanlı ve yoğun geçti. Yarışın sonunda Monster Energy Team zaferle ayrıldı.

Kevin Benavides'in birinciliğinin yanı sıra geçen yılın şampiyonu takım arkadaşı Ricky Brabec'in ikinciliği ile Monster Energy Honda Team'in 'ndeki başarısı dikkat çekti. Böylelikle takım, 8 yıl aranın ardından Dakar Rallisi'ne dönmesi ile iki yıl üst üste şampiyonluğu kazanan takım olarak tarihi bir başarıya imza attı.

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