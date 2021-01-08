Haberler Motor Sporları Dakar Rallisi’nde ilk haftayı Peterhansel zirvede tamamladı

’nde ilk haftayı Peterhansel zirvede tamamladı

’nde altıncı gün heyecanı geride kaldı. Üst üste ikinci kez ’da gerçekleştirilen yarışta ilk haftanın son etabında bitiş çizgisine en iyi derece ile gelen isim sporcusu oldu. Güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu ise ilk hafta sonunda genel klasmandaki liderliğini korudu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 18:38
Dakar Rallisi’nde ilk haftayı Peterhansel zirvede tamamladı

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi'nin altıncı günü tamamlandı. ile Ha'il arasında geçilen 618 kilometrelik etabı, otomobil kategorisinde son şampiyon ve sporcusu 5 saat 38 dakika 27 saniyelik derecesiyle kazandı.
Carlos Sainz'ın galibiyeti ile ilk haftası tamamlanan Dakar Rallisi'nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu de tek günlük araya ilk sırada girmeyi başardı. İlk hafta sonunda ilk üç, Red Bull sporcularından oluştu:

1- Stephane Peterhansel
2- -
3- Carlos Sainz

KAMAZ GEÇİLMİYOR
Kamyon kategorisinde ise geçilmez 'ın liderliği devam ediyor. Etapları zirvede geçmeye devam eden Kamaz Master pilotu , altıncı gün sonunda da zirvedeki yerini korudu. Sotnikov'un takım arkadaşları Shibalov ve Mardeev de genel klasmanda ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

1- Kamaz Master - Dmitry Sotnikov
2- Kamaz Master -
3- Kamaz Master -

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021'de sona erecek Dakar Rallisi'nde yarın dinlenme günü olarak geçilecek.

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