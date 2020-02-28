Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu milli takımda
Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının 5 sporcusu, Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında mindere çıkarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler.
Avrupa Judo Federasyonu (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 28 Şubat-03 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer ilçesinde yapılacak.
Uluslararası Ümitler Avrupa Kupasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımından 5 sporcu milli takımda görev alacak. Öznur Efe, Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Muhammet Acar ve Kenan Şayık, Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda, Türkiye'yi temsil edecek.
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
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Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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