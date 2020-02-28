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28 Şubat 2020, Cuma
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Büyükşehir'in 5 judocusu

Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu milli takımda

takımının 5 sporcusu, Ümitler müsabakalarında mindere çıkarak, 'yi uluslararası arenada temsil edecekler.

Avrupa (EJU) ve Judo Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler ve Uluslararası Ortak Çalışma Kampı, 28 Şubat-03 Mart 2020 tarihleri arasında ilçesinde yapılacak.

Uluslararası Kupasında takımından 5 sporcu görev alacak. Öznur Efe, Zilan Ertem, Tanrıkulu, Muhammet Acar ve Kenan Şayık, Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda, Türkiye'yi temsil edecek.

  1. 28.02.2020
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