Denizlispor Teknik Dİrektörü Hakan Kutlu'dan Trabzonspor sözleri! "Zaafları var"

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtirken, Trabzonspor'un zaaflarını değerlendirmek istediklerini söyledi ..

Hakan Kutlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Göreve başladığımızın 7. günü ve 2. maç. Çok iyi başladık. Buraya moralli geldik. Önemli bir maç. Her takım gibi Trabzonspor'un da zaafları var. Görsel olarak Trabzonspor'a çok iyi çalıştık. Artık maçın başlamasını bekliyoruz.

Göztepe galibiyetin öncesinde moral olarak iyi değildik. Göztepe maçında çok iyi bir duruş gösterdik. Üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünüyorum."