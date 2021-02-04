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Teknik Dİrektörü 'dan sözleri! "Zaafları var"

'in 23. haftasında 'a konuk olan 'da teknik direktör , maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtip, "Her takım gibi Trabzonspor'un da zaafları var. Görsel olarak Trabzonspor'a çok iyi çalıştık." dedi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:40
Denizlispor Teknik Dİrektörü Hakan Kutlu'dan Trabzonspor sözleri! "Zaafları var"

'in 23. haftasında 'a konuk olan 'da teknik direktör , maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtirken, Trabzonspor'un zaaflarını değerlendirmek istediklerini söyledi ..

Hakan Kutlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Göreve başladığımızın 7. günü ve 2. maç. Çok iyi başladık. Buraya moralli geldik. Önemli bir maç. Her takım gibi Trabzonspor'un da zaafları var. Görsel olarak Trabzonspor'a çok iyi çalıştık. Artık maçın başlamasını bekliyoruz.

galibiyetin öncesinde moral olarak iyi değildik. Göztepe maçında çok iyi bir duruş gösterdik. Üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünüyorum."

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