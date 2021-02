Trabzonspor - Denizlispor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu babasını kaybetti geçen günlerde, başsağlığı diliyorum. Babasını kaybetti, 3. günde 2. maçına çıkıyor, işinin başında. Zor bir dönem geçiriyoruz. Tekrardan başsağlığı diliyorum.

Her maç zor. Geçen hafta Hakan Hoca ile karşılığını alan bir takım vardı. Biz de takımı görsel ile hazırladık. Tamamen dinlenme ile geçirdik süreyi. Kupa finali oynadık kazandık, ligin liderini yendik. Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız.

Yorgunluk testleri yapıyoruz, bu testlerin sonucunda Serkan Asan'ın sakatlanma olasılığı fazlaydı onun için dinlendirme kararı aldık. Termal kameralarda yoğunluk durumu belli oluyordu.