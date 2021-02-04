Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Denizlispor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama

- maçı öncesi 'dan açıklama

'in 23. hafta kapanış maçında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:34 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:52
Trabzonspor - Denizlispor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Teknik Direktörü babasını kaybetti geçen günlerde, başsağlığı diliyorum. Babasını kaybetti, 3. günde 2. maçına çıkıyor, işinin başında. Zor bir dönem geçiriyoruz. Tekrardan başsağlığı diliyorum.

Her maç zor. Geçen hafta ile karşılığını alan bir takım vardı. Biz de takımı görsel ile hazırladık. Tamamen dinlenme ile geçirdik süreyi. finali oynadık kazandık, ligin liderini yendik. Her an daha iyisini ispatlamak zorundayız.

Yorgunluk testleri yapıyoruz, bu testlerin sonucunda 'ın sakatlanma olasılığı fazlaydı onun için dinlendirme kararı aldık. Termal kameralarda yoğunluk durumu belli oluyordu.

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