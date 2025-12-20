Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Domenico Tedesco'nun İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında bugün Eyüpspor'a konuk olacak. İlk yarının son karşılaşmasında tek hedef; sahadan üç puanla ayrılmak. Sarı-lacivertliler, Eyüp deplasmanında hem ligde 2025'i zaferle kapatmak hem de ilk yarıyı namağlup tamamlamak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencileriyle dün yaptığı toplantıda galibiyet istediğini yineledi ve "Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum. Kazanalım ve yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

İki ekip bugün Süper Lig'de üçüncü kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan eflatun-sarılılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda sahasında 1-1'lik beraberlik alırken, Kadıköy'de oynanan mücadele ise sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Şu ana kadar 8 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, bunların 4'ünü kazanırken, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. 8 maçta 17 gol atan sarı-kanarya kalesinde ise 7 gol gördü.

İTALYAN İŞİ SERİ YAPTI

Sarı-lacivertliler, İtalyan teknik adamı Tedesco yönetiminde son 15 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

ALVAREZ'E SARI UYARISI

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bugünkü müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Meksikalı orta saha, eflatun-sarılılara karşı oynaması ve sarı kart görmesi halinde 2. yarının ilk maçı olan Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncusunu kart görmemesi konusunda uyardı.

YILMAZ'LA ÜÇÜNCÜ KEZ

Eyüpspor-Fenerbahçe maçına MHK Ali Yılmaz'ı atadı. 31 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0, Beşiktaş'ı da 3-2 yendiği karşılaşmalarda düdük çalmıştı. Yılmaz'ın bu sezonki üçüncü Fenerbahçe maçı olacak. Yılmaz, üst üste üç haftadır MHK'den maç alıyor.

TEK NAMAĞLUP TAKIM

Fenerbahçe, ligde 16 haftada 36 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Konyaspor'u 4-0 yendi. Kanarya, 36 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.

EN GOLCÜSÜ TALİSCA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle takımın en golcü ismi oldu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ligde de 8 golle sarı-lacivertlilerin en golcü ismi konumunda bulunuyor.

5 EKSİK VAR

Afrika Uluslar Kupası'na giden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ile Çağlar Söyüncü bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadro dışı kalan Becao, İrfan Can, Cenk ve tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş da kadroda yok.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Legowski, Ampem, Draguş, Umut.

F.Bahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.